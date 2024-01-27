Тоня Матвиенко растрогала архивным фото покойной мамы, где она целует внучку

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала об особом празднике в ее семье и опубликовала архивное фото ее мамы, народной артистки Украины Нины Митрофановны с внучкой.

На своей странице в Instagram Тоня отметила, что сегодня, 27 января, в Украине отмечают День ангела Нины. На этот счет артистка поделилась кадрами своей мамы Нины Матвиенко с внучкой, которую назвали в ее честь. На щемящем домашнем фото бабушка нежно обнимает и целует Нину. А перед ними стоит букет желтых ирисов.

"С днем Святой Нины", – символически написала Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко с внучкой Ниной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

К слову, почтила память Нины Митрофановны еще одна рок-исполнительница и композитор Даша Суворова. У себя на странице она разместила фото, на котором предстает с народной артисткой Украины в объятиях. Как оказалось, Даша сделала этот кадр ровно год назад, в День ангела Нины. В свою очередь, Тоня сделала репост фотографии артистки себе в сторис.

Нина Матвиенко с Дашей Суворовой / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион драгоценное кольцо покойной мамы Нины Митрофановны. Уже известно, куда будут направлены полученные деньги.

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