Тоня Матвиенко растрогала новой песней, которую назвала манифестом единства

Украинская певица Тоня Матвиенко представила новую песню - манифест единства.

Композиция получила название "Містами". Трек артистки - это искренний разговор о том, как важно оставаться людьми. В мире, где все чаще людей воспринимают как "ресурс", исполнительница напоминает: главная ценность - это мы сами, наше сердце и индивидуальность.

Эта работа стала манифестом единства. Сегодня мы как никогда чувствуем, что находимся в одной лодке. "Містами" поднимает важнейший вопрос: как сохранить человечность в цифровом мире и найти общий язык, несмотря на все расстояния.

Композиция призывает к объединению, где каждый голос имеет значение, а общая боль трансформируется в общую силу. Это призыв видеть друг в друге не инструменты для достижения целей, а личностей с собственной историей и сердцем.

"Мы разной крови, но одного пульса. Разных языков, но одной боли. Во время, когда мир содрогается от войны, мы вдруг становимся ближе, чем когда-либо. Потому что границы - это линии на карте, а сердце не знает границ. Эта песня о единстве, которое рождается в темноте. О людях, которые разные... но вместе", - комментирует смысл своей новой работы Тоня Матвиенко.

