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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Тоня Матвиенко растрогала обращением к дочери, которую родила в 17 лет: как выглядит Ульяна сейчас

Девушка уже долгое время живет в Германии с женихом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / © instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о празднике в семье — ее старшая дочь Ульяна празднует день рождения.

По случаю праздника артистка опубликовала трогательное поздравление и показала, как выглядит сейчас именинница. Так, 6 ноября Ульяне исполнилось 28 лет. Для Матвиенко эта дата имеет особое значение, ведь впервые стала мамой в 17-летнем возрасте.

В своем Instagram певица обратилась к дочери с теплыми словами и призналась, что не только гордится ею, но и увлекается ее личностью и даже берет пример в некоторых вещах. В то же время, звездная мама поделилась яркими воспоминаниями с дочерью и показала их фото.

«Сегодня 28 лет моему первому счастью, моей девочке Ульяне, которая впервые сделала меня мамой. Я не просто горжусь тобой — я восхищаюсь тобой, равняюсь на тебя и безгранично счастлива быть твоей мамой», — написала артистка.

Ульяна Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Ульяна Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочками / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочками / © instagram.com/tonya_matvienko

Также Тоня пожелала имениннице исполнения мечтаний, успеха во всех начинаниях и, самое главное, счастья. Певица заверила, что верит в дочь и ее будущее.

«Я так хочу, чтобы у тебя все получалось, чтобы все твои мечты сбывались. И я даже не сомневаюсь, что так и будет, потому что ты невероятная. Люблю тебя больше, чем способны произнести любые слова. Будь счастлива, моя Уля. Всегда!» — чувственно поздравила дочь Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочками / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочками / © instagram.com/tonya_matvienko

Ульяна Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Ульяна Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

К слову, Ульяна уже долгое время живет за границей вместе со своим женихом и развивается как режиссер и заботится о бизнесе. Несмотря на расстояние дочь остается важной частью жизни певицы, которая не скрывает нежных чувств к ней.

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