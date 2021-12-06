Тоня Матвиенко растрогала танцами 5-летней дочери под выступление Мирзояна

Артист выступил во дворце "Украина".

Дочь певца Арсена Мирзояна и певицы Тони Матвиенко Нина растет музыкальной девочкой.

По крайней мере, об этом свидетельствует видео, которым звездная мама поделилась у себя в Instagram. Тоня запостила ролик, в котором 5-летняя Нина находится за кулисами, пока отец исполняет на сцене свой хит "Джеральдина".

Девочка активно танцует, пока мама снимает ее на видео. К слову, дочь Матвиенко сняла во время недавнего концерта Мирзояна во дворце "Украина". Этим концертом Арсен отметил 10-летие своей творческой деятельности.

В свою очередь поклонники звездных супругов признались, что маленькая Нина их очень растрогала: "молодец", "кайфует по-своему", "зажигалочка непрерывная", "ощущение ритма фантастическое у ребенка".

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