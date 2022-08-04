Тоня Матвиенко с дочками вернулась в Украину и довела до слез видео встречи с мамой и мужем

Так, на странице Instagram Тоня Матвиенко поделилась кадрами своего пути домой.

Судя по фото и видео, которые Матвиенко разместила в сторис, она ехала из Европы в Украину на автомобиле. При чем возвращалась артистка только втроем – со старшей дочерью Ульяной и младшей Ниной.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Как видно по реакции близких Матвиенко, они не догадывались, что она приедет. Так, сначала Тоня поехала увидеться с мужем, певцом Арсеном Мирзояном. Минувшим вечером у него был благотворительный концерт в одном из киевских пабов, куда и пришла Матвиенко. Супругам было тяжело сдержать слезы, они долго обнимались и целовались.

Затем Тоня поехала в родительский дом. И там также устроила своей легендарной маме Нине Матвиенко сюрприз. Она тихонько подошла на порог дома, а когда соседка позвала Нину Митрофановну и звезда увидела своих, она не сдержала эмоций, она и кричала, и плакала, и долго обнимала близких.

Как признались фаны, момент встречи Тони с мамой их очень растрогал: "Вот так встреча, очень трогательно, до слез", "очень трогательно! Вы такие хорошие. Здоровье вашей семье", "Довели до слез", "Пересмотрела три раза. Реву и от радости за вас, и от боли, что людям сейчас такие испытания... Вы невероятные!"

Как мы писали ранее, Тоня Матвиенко вместе с младшей дочерью Ниной до приезда в Украину находилась в Великобритании, где 6-летняя Нина пошла в школу.

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