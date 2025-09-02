Тоня Матвиенко с мужем Мирзояном очаровала своими пылкими чувствами в центре Киева

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / © пресс-служба Тони Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко презентовала новый видеоклип на песню "Блискавка".

В строках воспевается нежная и одновременно взрывная история о любви, которая пронизывает сердце, как электрический разряд. Композиция сочетает легкость звучания с эмоциональной глубиной, а особый шарм придает припев, в котором чувства изображены как наивные и чистые, почти детские.

"Блискавка" — это песня о том, как любовь одновременно дарит и боль, и радость. Когда ты хочешь только быть рядом с тем человеком, которого любишь. Это эмоция, вспыхивающая в каждом дуновении ветра или луче солнца. Если бы можно было объяснить любовь словами, она бы была именно молнией", — призналась Тоня, комментируя премьеру.

Главную роль в видео исполнил муж певицы — Арсен Мирзоян. Такой творческий тандем превратил видео в искреннюю историю о настоящих чувствах, ведь камера фиксирует не только актерскую игру, но и реальную нежность супругов. Перед объективом они не только спели хит, но и подурачились.

Кстати, накануне Арсен Мирзоян представил собственный клип "Італійська сім’я", где уже Тоня Матвиенко стала главной героиней. Таким образом артисты продолжают творческую игру чувств, воплощая в видеоработах собственную любовь.