Тоня Матвиенко с мужем засветились за границей и показала романтические фото

Певица Тоня Матвиенко показала, как за границей проводится время с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Так, супруги активно помогают украинским войскам и собирают деньги с помощью благотворительных концертов в разных странах мира. На этот раз артисты отправились за донатами в Нью-Йорк. А уже в перерывах между выступлениями пара совместила полезное с приятным и все же нашла время для себя и прогулялась по городу. В частности, Арсен с возлюбленной насладились местными видами и сделали на этом фоне милый портрет, на котором целуются. А потом показались на черно-белом фото уже в городе.

Тоня Матвиенко с мужем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с мужем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также певица в своем фотоблоге показала, как, лежа на траве, восстанавливала силы после концертов. И потом поделилась кадрами ночного Нью-Йорка и как они с командой что-то обсуждают.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с мужем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с мужем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно в Сети разгорелась неожиданная интрига вокруг личной жизни Тони Матвиенко. Так, некоторые пользователи начали приписывать роман замужней артистке с другим музыкантом Романом Скорпионом. Исполнитель со своей стороны не смолчал и уже расставил все точки над "i".

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