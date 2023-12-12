Тоня Матвиенко с осветленными бровями удивила новым образом и шокировала, как похудела на 10 кило

Украинская певица Тоня Матвиенко удивила кардинально новым образом и рассказала, как из-за потери мамы Нины Митрофановны похудела на 10 килограммов.

Исполнительница дала откровенное интервью для Viva! На страницах глянца артистка предстала в кардинально новом образе. Тоня Матвиенко осветила брови. Как объяснила певица, она согласилась на эксперимент стилистов. Кроме того, артистка считает, если не видно бровей, то можно глубже погрузиться в глаза.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Просто стилисты предложили показать меня в интересном образе. Я пошла на эксперимент и даже краской брови осветлила. Мне кажется, когда бровей нет – есть просто глаза, в которых – я. Это – как белый лист бумаги", — пояснила артистка.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также певица рассказала, как резко потеряла вес. Когда не стало Нины Матвиенко, Тоня просто не могла ничего есть. Артистка похудела на 10 килограммов из-за горя. Сейчас же Тоня пытается стабилизировать свой вес. Певица не собирается больше худеть. Более того, исполнительница даже собирается начать ходить в спортзал, правда, пока у нее нет на это ни физических, ни моральных сил.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я не хочу больше худеть. И я волнуюсь, что будет на лице видны годы. Надо заняться спортом. В спортзал я еще не пошла, не могу, пока что у мене нет ни физических, ни моральных сил. Но надо", — призналась артистка.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Тоня Матвиенко болезненно переживает потерю своей мамы Нины Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября. Недавно певица впервые решилась рассказать, что стало причиной смерти легендарной артистки.

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