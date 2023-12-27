Тоня Матвиенко шокировала, кто из украинских певцов отказал ей в дуэте

Украинская певица Тоня Матвиенко, ранее делившаяся, почему ее дочь решила жить с отцом, удивила признанием.

Так, артистка рассказала, что в свое время хотела записать дуэт с известным украинским рэпером SKOFKA. Впрочем, исполнитель ей отказал:

"Я хотела со SKOFKA (записать дуэт – прим.ред.), но он отказал мне. Мне передали послание от него, что "не интересно", — поделилась подробностями разговора с представителем рэп-певца Матвиенко в YouTube-проекте радио "Люкс ФМ".

SKOFKA

Отметим, что настоящее имя SKOFKA Владимир Самолюк. Он приобрел известность, выпустив такие хиты как "Не забудемо і не пробачимо" и "Чути гімн".

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кроме того, артистка призналась, что в настоящее время песня, которая у нее засела в голове, это "Злива і полум'я", которую она исполняет. А на вопрос, какой всем известный трек мог бы описать нынешнее состояние Тони, она ответила: "Бейонсе If I Were a Boy".

Напомним, ранее Тоня Матвиенко впервые прокомментировала присутствие на похоронах ее мамы Нины Матвиенко предателей Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

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