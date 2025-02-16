Тоня Матвиенко шокировала признанием о притязаниях в юности и как запугала обидчика

Украинская певица Тоня Матвиенко ошеломила признанием о притязаниях в юном возрасте.

Звезда вспоминает, как в 19 лет оказалась в больнице из-за болезни маленькой дочери. Тогда она заметила странное поведение одного из врачей. Матвиенко встревожилась, когда мужчина начал запугивать ее. Несмотря на страх, она решилась воспользоваться своим статусом и напомнила обидчику, что ее мама – Нина Митрофановна. Как признается исполнительница, тогда это и сработало.

"У меня когда-то была одна история в детской больнице. Ульяна заболела, а поскольку была очень маленькой, меня положили вместе с ней. И в этом медицинском учреждении меня добивался один из врачей. В ход шло все — манипуляции, запугивания. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молода и никому не решалась об этом рассказать. Как вышла из этой ситуации? Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он выпалил: "Я пошутил!" Знаете, мне кажется, что чуть ли не у каждой женщины есть какая-то такая история", - ошеломила Матвиенко в интервью oboz.ua.

Нина Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однако за период карьеры певица, к счастью, не встречалась с похожими ситуациями. По ее мнению, этому также способствует ее узнаваемость. К тому же Тоня утверждает, что даже мужчины-поклонники иногда боятся к ней подойти.

"А в творческом кругу со мной никогда подобного не случалось. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко. Меня до сих пор мужчины боятся. Хоть бы кто-то подошел! Вот на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?" Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного", - добавила артистка.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко поделилась, какими процедурами замедляет старение в 43 года.