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Тоня Матвиенко со слезами на глазах озвучила последнюю волю ее мамы перед смертью

Тоня Матвиенко со слезами на глазах озвучила последнюю волю ее мамы перед смертью

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1460
Время на прочтение
2 мин
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Тоня Матвиенко со слезами на глазах озвучила последнюю волю ее мамы перед смертью

Тоня Матвиенко на похоронах Нины Матвиенко / Фото: 24tv.ua

Артистка не хотела, чтобы люди плакали о ней.

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит прощание с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

Как мы ранее рассказывали, в последний путь легенду провожают в Национальной Филармонии Украины, очередь возле которой простирается на сотни метров, вплоть до улицы Грушевского. Попрощаться с артисткой приехали мэр Киева Виталий Кличко, певец Дмитрий Монатик с женой, участник ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Во время прощания дочь Нины Митрофановны, певица Тоня Матвиенко пообщалась с присутствующими на прощании журналистами и рассказала им о последней воле ее мамы.

Едва сдерживая слезы, Матвиенко отметила, что ее мама не хотела, чтобы на ее похоронах плакали:

"Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она внесла такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-нибудь хорошее", – сказала Матвиенко.

Тоня Матвиенко на похоронах Нины Матвиенко / © УНИАН
Тоня Матвиенко на похоронах Нины Матвиенко / Фото: УНИАН

Напомним, что ранее внучка Нины Матвиенко, 25-летняя Ульяна призналась, что никогда не называла Нину Митрофановной бабушкой, а скорее – Ниной. Также Ульяна ошеломила сходством со своей бабушкой, которую показала в молодости на архивном фото.

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Дата публикации
Просмотры
1460
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