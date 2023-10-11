Тоня Матвиенко со слезами на глазах озвучила последнюю волю ее мамы перед смертью

Артистка не хотела, чтобы люди плакали о ней.

Сегодня, 11 октября, в Киеве проходит прощание с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

Как мы ранее рассказывали, в последний путь легенду провожают в Национальной Филармонии Украины, очередь возле которой простирается на сотни метров, вплоть до улицы Грушевского. Попрощаться с артисткой приехали мэр Киева Виталий Кличко, певец Дмитрий Монатик с женой, участник ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Во время прощания дочь Нины Митрофановны, певица Тоня Матвиенко пообщалась с присутствующими на прощании журналистами и рассказала им о последней воле ее мамы.

Едва сдерживая слезы, Матвиенко отметила, что ее мама не хотела, чтобы на ее похоронах плакали:

"Она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина. Спасибо, что она внесла такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-нибудь хорошее", – сказала Матвиенко.

Тоня Матвиенко на похоронах Нины Матвиенко / Фото: УНИАН

Напомним, что ранее внучка Нины Матвиенко, 25-летняя Ульяна призналась, что никогда не называла Нину Митрофановной бабушкой, а скорее – Ниной. Также Ульяна ошеломила сходством со своей бабушкой, которую показала в молодости на архивном фото.

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