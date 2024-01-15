Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием и удивила, как она заметно подросла

Арсен Мирзоян показал архивные фото с дочерью и адресовал ей теплые слова с поздравлениями.
Украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о важном празднике в ее семье. Исполнительница рассказала, что их с музыкантом Арсеном Мирзояном дочь празднует день рождения.
Маленькой Нине 15 января исполняется восемь лет. С праздником девочку публично поздравили родители. В частности, Тоня Матвиенко опубликовала новые фото дочери, где удивила, как она заметно подросла. Также певица показала, как старшая сестра Ульяна поздравила Нину воздушными шарами.
"Я тебя так люблю! Тебе сегодня (15 января – прим. ред.) восемь лет. Расти, вдохновляйся, живи! Ты – наше вдохновение", — отметила артистка.
Арсен Мирзоян в своем фотоблоге тоже посвятил пост дочери. Исполнитель опубликовал архивные фото с Ниной, а также адресовал ей теплые слова с поздравлениями.
"Снежинка моя, тебе сегодня восемь лет. Убьем всех драконов – я обещаю!" – обратился к дочери артист.
Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая праздновала день рождения дочери. Знаменитость поздравила Зою с 30-летием и показала, как она сейчас выглядит.
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