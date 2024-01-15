Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием и удивила, как она заметно подросла

Арсен Мирзоян показал архивные фото с дочерью и адресовал ей теплые слова с поздравлениями.

Украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о важном празднике в ее семье. Исполнительница рассказала, что их с музыкантом Арсеном Мирзояном дочь празднует день рождения.

Маленькой Нине 15 января исполняется восемь лет. С праздником девочку публично поздравили родители. В частности, Тоня Матвиенко опубликовала новые фото дочери, где удивила, как она заметно подросла. Также певица показала, как старшая сестра Ульяна поздравила Нину воздушными шарами.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я тебя так люблю! Тебе сегодня (15 января – прим. ред.) восемь лет. Расти, вдохновляйся, живи! Ты – наше вдохновение", — отметила артистка.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян в своем фотоблоге тоже посвятил пост дочери. Исполнитель опубликовал архивные фото с Ниной, а также адресовал ей теплые слова с поздравлениями.

Арсен Мирзоян с дочерью / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Снежинка моя, тебе сегодня восемь лет. Убьем всех драконов – я обещаю!" – обратился к дочери артист.

Арсен Мирзоян с дочерью / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая праздновала день рождения дочери. Знаменитость поздравила Зою с 30-летием и показала, как она сейчас выглядит.

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