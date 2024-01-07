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Тоня Матвиенко удивила, почему их с Мирзояном дочери не дала его фамилию

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Тоня Матвиенко удивила, почему их с Мирзояном дочери не дала его фамилию

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Такое решение принял муж артистки Арсен Мирзоян.

Украинская певица Тоня Матвиенко, ранее признавшаяся, почему больше не хочет детей, рассказала, что ее дочь Нина не на фамилии мужа Арсена Мирзояна.

Как рассказала исполнительница, их с музыкантом Арсеном Мирзояном единственная дочь, 7-летняя Нина, которую назвали в честь мамы Тони Нины Матвиенко, получила и фамилию бабушки.

Тоня Матвиенко с мамой и младшей дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко с мамой и младшей дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Мама сказала, что очень благодарна мне и Арсену, что у нас появилась Нина. И она была шокирована, что она именно Нина Матвиенко. Она когда увидела, взяла очки и прочла свидетельство о рождении, не могла поверить, что Арсен дал ей фамилия Матвиенко. Это Арсена инициатива. Он сказал: "Ну, если в честь мамы, то в честь мамы уже". Она расплакалась", – вспомнила Тоня Матвиенко в интервью Алексею Суханову.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Нина Матвиенко с внучкой Ниной / © instagram.com/tonya_matvienko
Нина Матвиенко с внучкой Ниной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, ранее Тоня Матвиенко откровенно рассказала, почему ее мама Нина Матвиенко была против отношений дочери с музыкантом Арсеном Мирзояном. Также артистка призналась, каким образом Нина Митрофановна пыталась препятствовать ее союзу с Мирзояном. Наконец, добавила Тоня Матвиенко, зять и теща обрели общий язык и победила любовь и толерантность.

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Дата публикации
Просмотры
1280
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