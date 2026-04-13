Тоня Матвиенко удивила причиной развода с экс-супругом, от которого забеременела в 16 лет

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно заговорила о своем первом браке и причинах его разрыва.

Звезда впервые так откровенно рассказала об отношениях с бывшим старшим на семь лет мужем, от которого родила дочь еще в юном возрасте. Звезда признается, что забеременела в 16 лет, а уже в 17 стала мамой. У тогдашних супругов родилась дочь Ульяна, которая сейчас живет за границей.

«Я решила, что хочу стать мамой. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня сейчас прекрасная дочь, это моя подруга. Она видела мое развитие, меня молодой. Я думаю, почему тогда еще одного ребенка не родила», — со смехом рассказала Тоня в интервью Алине Доротюк.

Несмотря на раннее материнство, Тоня Матвиенко не жалеет о своем выборе и говорит, что всегда мечтала о сцене. Впрочем, ее первый муж имел совсем другое видение семейной жизни. Он не поддерживал творческих амбиций жены и настаивал, чтобы она сосредоточилась исключительно на семье и воспитании ребенка. Звезда откровенно называет те отношения абьюзивными, хотя отмечает, что о физическом насилии речь не шла.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной на архивном фото

«Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре. Но я выбирала быть мамой и мой первый муж был против, чтобы я пела. Тогда только его слово имело значение. Думаю, тогда была очень молодая и вовремя не поставила его на место, не показала свой характер. Я чувствовала себя очень виноватой, стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов», — пояснила звезда.

Отношения длились около десяти лет, однако в определенный момент чувства угасли, и именно это стало решающим фактором развода. А по словам Матвиенко, это для нее движущая сила.

«Разлюбила. Для меня любовь — это важно. Я должна любить мужчину, радоваться, когда просыпаюсь, ложусь с ним спать», — честно призналась Матвиенко.

Через определенный период в жизни артистки появилась новая любовь — музыкант Арсен Мирзоян. Пара поженилась в 2017 году и воспитывает общую дочь Нину.

