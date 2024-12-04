Тоня Матвиенко удивила суммой, которую заплатила дочери за снятый клип: "Надо помогать"

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о сотрудничестве с дочерью Ульяной.

Так, недавно артистка порадовала фанов новым клипом на песню "Я така як є". Режиссером видеоработы стала ее дочь, которая сама предложила маме такую ​​идею. Тоня с радостью согласилась поддержать родного человека, потому что именно этот клип стал для нее дебютом в роли режиссера.

"Моя дочь говорит мне: "Мам, а давай я тебе хоть раз сниму клип". Я дала ей эту возможность. Это была ее инициатива. Она очень переживала, все ли будет хорошо. Это ее дебютная режиссерская работа. Она работает помощником режиссера на съемочной площадке. А детям надо помогать, давать им шанс, верить в них. Ей это очень нравится", - поделилась певица в интервью М1.

Тоня Матвиенко с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В то же время Матвиенко призналась, что, несмотря ни на что, общий труд с Ульяной получился довольно успешным. Поэтому на съемочной площадке они быстро нашли общий язык в рабочих вопросах. А вот гонорар 26-летняя режиссер не получила. Как признается звезда, вместо этого своей дочери она подарила дорогой телефон.

"Как для первого раза – супер. Она была четкой. Было все быстро и правильно. Наоборот мне было интересно с ней взаимодействовать не как мама с дочерью, а в работе. Она мне сказала, что я тоже хорошо себя вела. Знает просто, что я такая упрямая. Не было гонорара. Мы доделали это видео, когда у нее был день рождения. Тогда я ей подарила новый телефон", – объяснила исполнительница.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко очаровала своей красотой без капли косметики.

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