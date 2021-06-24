Тоня Матвиенко умилила редким семейным фото с отдыха

Артистка поделилась нежной фотографией с мужем и дочерью.
Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие, вместе с семьей находится на отдыхе в Карпатах.
Так, сейчас звезда, вместе с пятилетней дочерью Ниной и мужем Арсеном Мирзояном, наслаждается отдыхом в горах. На своей странице в Instagram исполнительница добавила нежное семейное фото, которое коротко подписала: "Мы".
Пост певицы заставил расчувствоваться поклонников. В комментариях пользователи оставили множество смайликов-сердечек, и отметили, что у Тони замечательная семья.
- Классные
- Какие вы хорошие
- Невероятно прекрасная семья
Напомним, днями Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали "льняную свадьбу". Артисты поздравили друг друга в своих фотоблогах, в постах под романтическими снимками.