Тоня Матвиенко умилила редким семейным фото с отдыха

Артистка поделилась нежной фотографией с мужем и дочерью.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие, вместе с семьей находится на отдыхе в Карпатах.

Так, сейчас звезда, вместе с пятилетней дочерью Ниной и мужем Арсеном Мирзояном, наслаждается отдыхом в горах. На своей странице в Instagram исполнительница добавила нежное семейное фото, которое коротко подписала: "Мы".

instagram.com/tonya_matvienko

Пост певицы заставил расчувствоваться поклонников. В комментариях пользователи оставили множество смайликов-сердечек, и отметили, что у Тони замечательная семья.

Классные

Какие вы хорошие

Невероятно прекрасная семья

Напомним, днями Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали "льняную свадьбу". Артисты поздравили друг друга в своих фотоблогах, в постах под романтическими снимками.

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