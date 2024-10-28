Тоня Матвиенко ушла с работы в университете Поплавского и удивила причиной

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась, что уволилась из Киевского национального университета культуры и искусств.

К преподавательскому составу артистка присоединилась в сентябре 2023 года. Наконец исполнительница преподавала в университете культуры Поплавского вокал. Однако сейчас Тоня Матвиенко уволилась с должности. Как говорит исполнительница, она очень сильно устала.

"Я уже не преподаю. У меня за полгода вышло три песни, у меня так давно не было. Я уже не преподавательница. Я устала. Проработала с сентября по май. Проработала один год и сдулась как мячик", — рассказала артистка на проекте "Муз_Тренд".

Тоня Матвиенко

Однако не только усталость стала причиной увольнения Матвиенко. Артистка говорит, что поняла, что не может совмещать и творчество и преподавательскую деятельность. Певица поставила работу в университете в приоритет, поэтому стала меньше выпускать песен, отказываться от концертов. Однако сейчас Матвиенко хочет на первое место поставить именно свое творчество.

"Поняла, что я не могу все успевать, знаете, как на двух стульях сидеть. Меня звали за границу, а ты ответственная и не можешь уехать. Я стала меньше ездить на благотворительные концерты, потому что был приоритет университет. Я так не хочу. Пока меня приглашают и мне есть кому петь, я лучше буду это делать", — добавила Тоня.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тем не менее, о работе в университете исполнительница вспоминает с улыбкой. Артистка признается, что приятно удивлена современной молодежью. По словам певицы, они идут учиться вокалу, ведь действительно к этому стремятся, а не для галочки.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко показывала, как с мужем Арсеном Мирзояном и дочерью Ниной отдыхала в Карпатах. Семейство ездило в отпуск в Яремче.

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