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Тоня Матвиенко в годовщину брака показала, какой была ее свадьба с Мирзояном восемь лет назад
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко празднуют годовщину брака. Влюбленные уже восемь лет живут в статусе мужа и жены.
Украинская певица Тоня Матвиенко и ее муж, музыкант Арсен Мирзоян, празднуют особую дату в их супружеской жизни.
Влюбленные ровно восемь лет назад заключили брак. Поэтому, по случаю особой даты Тоня Матвиенко посвятила возлюбленному пост в Instagram-stories. Певица опубликовала архивное фото с их свадьбы. На снимке исполнительница позировала в свадебном платье с открытой спиной и держала в руках нежный букетик. Тем временем Арсен Мирзоян нежно обнимал и целовал жену.
"Восемь лет", - коротко подписала кадр Тоня Матвиенко, добавила смайлик в виде красного сердечка и отметила мужа.
Арсен Мирзоян отреагировал на пост жены. Певец сделал репост фотографии и обратился к жене, коротко написав: "Поздравляю!".
Напомним, недавно актер Константин Войтенко праздновал первую годовщину брака с женой, дизайнером Натальей Каминской. По случаю особой даты артист показал их пикантные фото.