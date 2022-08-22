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Тоня Матвиенко в метро получила звание "Заслуженной артистки Украины": "Надбавка к пенсии будет"

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Тоня Матвиенко в метро получила звание "Заслуженной артистки Украины": "Надбавка к пенсии будет"

Тоня Матвиенко стала "Заслуженной артисткой Украины" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка Тоня Матвиенко поделилась радостными новостями.

Певица Тоня Матвиенко спустя год после присвоения получила почетное звание "Заслуженной артистки Украины".

Торжественное вручение прошло в современных реалиях – в киевском метро. Как призналась Тоня, это было неожиданно, ведь звание ей вручили прямо во время саундчека – настройки звука.

"В прошлом году официального вручения не состоялось, но вот сегодня держу в руках звание. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за звание президенту нашей сильной и непобедимой Родины!" – поделилась знаменитость.

Тоня Матвиенко стала
Тоня Матвиенко стала "Заслуженной артисткой Украины" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

К слову, Тоня Матвиенко была единственной в звездной семье, у кого не было звания "Заслуженный артист Украины". В частности, ее мамы – Нина Матвиенко – еще в 1978 году получила звание "Заслуженной", а муж – Арсен Мирзоян – получил почетное звание в 2020 году.

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