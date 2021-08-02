Тоня Матвиенко в мини-тунике похвасталась ножками и показала своего "Роберта де Ниро"

Артистка с мужем отдыхают на курорте.
Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно очаровала редким семейным фото с отдыха, снова устроила себе небольшой отпуск.
Вместе с мужем, певцом Арсеном Мирзояном исполнительница отдыхает на одном из курортов Украины. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Знаменитость показала, как они с любимым купаются в бассейне, загорают на солнышке и лакомятся морепродуктами.
Кроме того, похвасталась Тоня и фигурой, разместив кадр, на котором предстает в мини-тунике ярко-красного цвета. Пляжный наряд артистки подчеркнул ее стройные ноги.
Показала Матвиенко и то, как ее любимый нырял в бассейн. Мужа Мирзояна артистка скромно сравнила с голливудской звездой Робертом де Ниро.
Напомним, не так давно Тоня Матвиенко замиксовала пение звездной мамы в новом треке. Артистка посвятила маме новую композицию.