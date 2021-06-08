Тоня Матвиенко в венке с ромашками и белом платье показала видео с росписи с Мирзоянлм

Супруги празднуют "льняную" свадьбу.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие, рассказала о важной дате в ее жизни.

Сегодня, 8 июня Тоня и ее муж, музыкант Арсен Мирзоян празднуют годовщину свадьбы. Пара в браке уже четыре года. По этому случаю Матвиенко поделилась в фотоблоге архивным видео, на котором запечатлен день их росписи с Мирзояном.

Для важного события Тоня выбрала белое платье с прозрачными вставками, а голову украсила венком с ромашками. Арсен же был в расстегнутой рубашке и черных очках. На видео молодожены вместе с друзьями открывают шампанское и празднуют свадьбу, а Арсен все это снимал на телефон. Правда, со звуком что-то пошло не так.

"Видео без звука, но это не важно! Нам официально с Арсеном Мирзояном четыре года. День росписи 8.06.2017. Свадьба ровно через неделю. Арсен, а у тебя супер моб был", — подписала видео Тоня.

Напомним, месяц назад Тоня Матвиенко чувственно поздравила Арсена Мирзояна с 43-летием и показала его забавные танцы. Артистка адресовала мужу много теплых приятных слов.

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