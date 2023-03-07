Тоня Матвиенко вернулась в Украину: "Последний год чувствовала себя птичкой в клетке"

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась радостными новостями – она вернулась из-за границы в Украину.

В своем Instagram артистка призналась, что в Великобритании она нехорошо чувствовала себя и постоянно хотела вернуться домой. 3 марта Тоня приехала в Украину. Снова уезжать за границу знаменитость не планирует.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно сложно быть оторванной от семьи, дома, друзей… В течение года в моем личном хит-параде желаний серебряную ступень занимало желание скорее вернуться домой, которое продолжает возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо", – объяснила Тоня.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка подчеркнула, что в Великобритании чувствовала себя некомфортно. Тем временем в Украине у нее много дел и забот, и это радует Тоню.

"Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться — огромная куча дел. Всего за три дня пребывания дома, на родной украинской земле, я заполнила образовавшийся в душе эмоциональный вакуум, который образовался за время пребывания на чужбине. Итак, друзья, я дома, в родном Киеве!" – поделилась звезда.

Читайте также: