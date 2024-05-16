Тоня Матвиенко восхитила фото, как Арсен Мирзоян без света с фонариком на лбу готовит ей ужин

Выключение электроэнергии не стало для супругов помехой, чтобы насладиться вкусным ужином.
Украинская певица Тоня Матвиенко и музыкант Арсен Мирзоян вечером 15 мая столкнулись со стабилизационными отключениями света.
В доме, где проживают супруги, выключили электроэнергию. Тем временем влюбленные не успели приготовить ужин. Однако отсутствие света не повлияло на их планы. Приготовление ужина Арсен Мирзоян взял в свои руки.
В Instagram Тоня Матвиенко показала, как ее возлюбленный готовит еду без света. Исполнитель подсвечивал фонариком, который он надел на голову. Арсен Мирзоян нарезал мясо и овощи. Похоже, у влюбленных на ужин было жаркое.
"Света нет, а ужин есть. Спасибо, Арсен", — поблагодарила исполнительница мужа за вкусный ужин.
Отметим, в настоящее время в Украине применяют графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Это приходится делать из-за того, что российские оккупанты обстрелами повредили электростанции. Кроме того, в связи с холодами повысился спрос на электроэнергию.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, где после смерти мамы находится ее папа. Также артистка поделилась, как отец ей помогает.
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