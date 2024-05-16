Тоня Матвиенко восхитила фото, как Арсен Мирзоян без света с фонариком на лбу готовит ей ужин

Выключение электроэнергии не стало для супругов помехой, чтобы насладиться вкусным ужином.

Украинская певица Тоня Матвиенко и музыкант Арсен Мирзоян вечером 15 мая столкнулись со стабилизационными отключениями света.

В доме, где проживают супруги, выключили электроэнергию. Тем временем влюбленные не успели приготовить ужин. Однако отсутствие света не повлияло на их планы. Приготовление ужина Арсен Мирзоян взял в свои руки.

В Instagram Тоня Матвиенко показала, как ее возлюбленный готовит еду без света. Исполнитель подсвечивал фонариком, который он надел на голову. Арсен Мирзоян нарезал мясо и овощи. Похоже, у влюбленных на ужин было жаркое.

Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Света нет, а ужин есть. Спасибо, Арсен", — поблагодарила исполнительница мужа за вкусный ужин.

Отметим, в настоящее время в Украине применяют графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Это приходится делать из-за того, что российские оккупанты обстрелами повредили электростанции. Кроме того, в связи с холодами повысился спрос на электроэнергию.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, где после смерти мамы находится ее папа. Также артистка поделилась, как отец ей помогает.

Читайте также: