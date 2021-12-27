Тоня Матвиенко восхитила Сеть снимком с мамой и дочерью: "Семейство в сборе"

Артистка поделилась семейным фото.

Украинская певица Тоня Матвиенко изрядно растрогала поклонников.

Звезда была на премьере шоу Оли Поляковой — "Новая Снежная Королева". Конечно, знаменитость сфотографировалась возле новогодних декораций. Вместе с ней позировали ее дочь Нина и мама Нина Митрофановна. Соответствующим фото исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

"Тоня, Нина, Нина на премьере "Новой Снежной Королевы", — подписала фото Тоня.

Тоня Матвиенко с мамой и младшей дочерью / instagram.com/tonya_matvienko

К слову, поклонников звездного семейства изрядно порадовало такое фото. В частности, в комментариях под постом они отметили, что "девочки невероятны красавицы".

Наши красивые украиночки

Красивая семья почти в сборе

Как же это здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкий поклон

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