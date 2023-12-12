Тоня Матвиенко впервые назвала причину смерти мамы: "Почти четыре года была болезнь"

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о потере мамы, легендарной исполнительницы Нины Митрофановны.

В частности, в первом за долгое время интервью Viva! артистка рассказала, что же на самом деле стало причиной смерти Нины Матвиенко. По словам Тони, жизнь ее мамы забрала болезнь. Нина Митрофановна о болезни узнала только в начале августа, хотя сама болела уже почти четыре года.

Тоня Матвиенко с мамой / Фото: пресс-служба Тони Матвиенко

"8 августа в какой-то момент она стала плохо чувствовать себя – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступеням – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", — рассказала певица.

Тоня Матвиенко советует всем обязательно делать ежегодно полное обследование организма. По словам артистки, если обнаружить болезнь на ранних стадиях и вовремя ее вылечить, можно потом еще много лет прожить.

Тоня Матвиенко с мамой / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Хочу, чтобы все услышали, тем более – те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", – призвала исполнительница.

Напомним, ранее супруг Тони Матвиенко Арсен Мирзоян также рассказывал, что стало причиной смерти Нины Матвиенко. Артист говорил, что у легендарной певицы была онкология.

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