Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы и довела до слез

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова своей мамы, Народной артистки Украины Нины Матвиенко и довела до слез.

В откровенном интервью дочь Нины Митрофановны дала разрешение опубликовать последние слова ее мамы, которые она записала ей в аудиосообщении. В нем Народная артистка Украины признается, что ее жизнь прошла довольно быстро. Она всегда была искренне влюблена в жизнь, поэтому ей казалось, что здоровье никогда не подведет.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Любила жизнь! Только сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не успела оглядеться, как она закончилась так быстро... Надо было мне каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, чего же проверяться?", - говорится в аудиосообщении Нины Матвиенко, предоставленном Тоней Алексею Суханову.

Впрочем, даже в последние дни своей жизни легендарная певица не забывала об Украине. Потому призвала молиться за Родину. И добавила, что действительно чувствовала себя ребенком родной земли и готова была прижать ее близко к сердцу. К тому же талантливая Нина Митрофановна призналась, что просила у Украины дать пожить ей подольше.

Нина Матвиенко с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Молитесь за Украину! Она достойна этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я ее ребенок... Извини... Если бы могла, прижала бы к сердцу всю, всю, всю... Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли... Матушку... всю эту святую земельку. Каждый день с ней говорила. Каждый день просила поносить меня дольше", - со слезами произнесла Нина Митрофановна своей дочери в аудиосообщении.

К слову, Тоня Матвиенко рассказала, что ее мама часто любила записывать аудиосообщения близкому окружению. В частности, в одном из них легендарная украинская исполнительница отмечала, что она "до последнего еще крутилась на одной ноге". Мол, очень любила танцевать. Впрочем, 8 октября 2023 года Народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни.

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