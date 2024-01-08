Тоня Матвиенко впервые улетела в ОАЭ и показала, чем там занималась

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые прилетела в Дубай и выступила для украинцев на мероприятии.

Артистку пригласили спеть в одном из ресторанов в Дубаи, который основали украинцы. К слову, Матвиенко вышла на импровизированную сцену по случаю праздника Крещения. Ведущей мероприятия стала Василиса Фролова.

Тоня Матвиенко с Василисой Фроловой / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Тепло на душе, когда приглашают, чтобы вдохновить украинцев за границей. Благодарна посольству Украины в ОАЭ за поддержку! Спасибо за гостеприимство", - написала певица в фотоблоге.

Тоня Матвиенко прилетела в ОАЭ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Чтобы послушать живое исполнение хитов звезды, собралось много гостей. К слову, украинцы тепло встретили певицу. Для них Матвиенко приготовила ряд особых песен. В частности, на мероприятии прозвучала ее песня-посвящение маме "Сік землі". А на бис певица подготовила композицию "Ой, летіли дикі гуси", которую тоже очень часто исполняла Нина Матвиенко. По словам Тони, ей трудно было справиться с эмоциями в этот момент, ведь все напоминало о покойной маме.

Тоня Матвиенко прилетела в ОАЭ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко прилетела в ОАЭ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

После концерта Тоня также успела немного отдохнуть. Так, в лосинах и футболке она попозировала на побережье моря.

Тоня Матвиенко прилетела в ОАЭ / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно Тоня Матвиенко честно ответила, планирует ли она с Арсеном Мирзояном в будущем еще детей.

Читайте также: