Тоня Матвиенко впервые высказалась о появлении предателей Данильца и Моисеенко на похоронах своей мамы

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые высказалась о появлении скандального дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко на похоронах ее мамы, певицы Нины Матвиенко.

Артистка отметила, что на прощание с ее мамой мог прийти кто угодно, не было никаких запретов. По словам Тони, она была рада был видеть всех, кто почтил легендарную Нину Матвиенко.

"Нет такого запрета в том, чтобы прийти и попрощаться с моей мамой. Я в этот момент об этом не думала. Я каждому была рада, кто ее почтил", — прокомментировала Тоня на шоу "33 вопроса".

Данилец и Моисеенко на похоронах Нины Матвиенко

Исполнительница вспоминает, что у ее мужа, Арсена Мирзояна, была резкая реакция. Он начал нервничать и очевидно, что не рад видеть скандальных Данильца и Моисеенко.

"Я помню, что мой муж начал очень сильно нервничать, и я не могла понять, что происходит", – добавила певица.

Отметим, Арсен Мирзоян был действительно шокирован, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко пришли на прощание. Певец признался, что даже хотел их вывести оттуда. Однако Мирзояна отговорили от этого.

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