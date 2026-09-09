Тоня Матвиенко впервые за долгое время показалась с отцом, на которого похожа как две капли воды

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко впервые за длительное время показалась с отцом, художником и искусствоведом Петром Гончаром.

Исполнительница происходит из семьи деятелей искусства. Мама артистки — легендарная певица Нина Матвиенко, отец и дедушка — художники. И вот Тоня Матвиенко встретилась с папой и побывала с ним в особенном месте. В частности, они посетили выставку «Іванів ковчег» в музее имени Ивана Гончара — дедушки певицы.

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Тоня Матвиенко говорит, что для нее это было очень важно. В частности, на выставке она вспомнила картины, которые видела в детстве, а в памяти появились теплые воспоминания. Тем временем папа провел для певицы экскурсию.

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Тоня Матвиенко с отцом / © instagram.com/tonya_matvienko

«Посетила выставку "Іванів ковчег", где папа лично провел мне экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и в сердце», — делится артистка.

Между тем, пользователи в комментариях отметили, что Тоня — просто копия своего отца. Да и сама певица не скрывает их сходства: «Теперь вы будете знать, на кого я похожа».

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о детях украинских звезд, которые похожи на родителей как две капли воды. У некоторых настолько одинаковые черты лица, что их просто не отличить.

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