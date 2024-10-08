Тоня Матвиенко впервые за много лет показала родных братьев: как они выглядят

В годовщину смерти Нины Матвиенко семейство посетило ее могилу.
Украинская певица Тоня Матвиенко впервые за длительное время показалась с родными братьями Януарием и Андреем.
Семейство встретилось вместе, чтобы почтить память покойной легендарной певицы Нины Матвиенко — их мамы, которой не стало 8 октября 2023 года. Они посетили могилу исполнительницы.
К слову, на кладбище к Нине Матвиенко пришли сыновья Януарий и Андрей, дочь Тоня, зять Арсен Мирзоян и внучки Нина и Ульяна.
Отметим, Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Похоронили артистку 11 октября на Зверинецком кладбище в Киеве. Пока что певице не установили памятник.
Напомним, Нина Матвиенко родила троих детей. Тоня Матвиенко стала певицей. А вот сыновья не являются публичны. Впрочем, недавно Тоня рассказывала, где находятся ее родные братья и чем занимаются. Януарий отправился в монастырь, а Андрей служит в Нацгвардии.
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