Тоня Матвиенко впервые за много лет показала родных братьев: как они выглядят

В годовщину смерти Нины Матвиенко семейство посетило ее могилу.

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые за длительное время показалась с родными братьями Януарием и Андреем.

Семейство встретилось вместе, чтобы почтить память покойной легендарной певицы Нины Матвиенко — их мамы, которой не стало 8 октября 2023 года. Они посетили могилу исполнительницы.

К слову, на кладбище к Нине Матвиенко пришли сыновья Януарий и Андрей, дочь Тоня, зять Арсен Мирзоян и внучки Нина и Ульяна.

Тоня Матвиенко с братьями, мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Похоронили артистку 11 октября на Зверинецком кладбище в Киеве. Пока что певице не установили памятник.

Напомним, Нина Матвиенко родила троих детей. Тоня Матвиенко стала певицей. А вот сыновья не являются публичны. Впрочем, недавно Тоня рассказывала, где находятся ее родные братья и чем занимаются. Януарий отправился в монастырь, а Андрей служит в Нацгвардии.

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