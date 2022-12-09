Тоня Матвиенко выпустила романтическую песню об одуванчиках в необычном для себя стиле

Песню "Кульбаби" артистка записала 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская певица Тоня Матвиенко порадовала поклонников выпуском новой романтической композиции под названием "Кульбаби".

По словам Матвиенко, этим треком она хотела удивить не только слушателей, но и себя: вокальные партии записаны не в присущей для певицы манере.

Как вспоминает Тоня, студийная работа над треком проводилась 23 февраля, в последний день перед началом полномасштабной войны. Сам релиз артистка планировала на май в качестве подарка ко дню рождения мужа Арсена Мирзояна.

Представляя трек в декабре, Матвиенко надеется, что песня своим содержанием и игривым настроением может натолкнуть слушателей на теплые воспоминания из прошлого и поддержать дух украинцев:

"Да, сейчас не весна и одуванчиков мы не видим, но я хочу, чтобы песня "Кульбаби" согревала каждого украинца. Возможно, она вернет вас в юность, где вы встретили первую любовь. Или в песне узнаете себя в настоящем – влюбленного до безумия. Только с чувством любви у нас есть надежда на светлое будущее", — прокомментировала премьеру Матвиенко.

Автором слов и музыки выступил Иван Клименко, сотрудничавший над аранжировкой с Александром Пришляком.

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