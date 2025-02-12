Тоня Матвиенко высказалась об отношениях с Мирзояном и какие претензии к нему у нее есть

Украинская певица Тоня Матвиенко высказалась об отношениях с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Артистка говорит, что обычно у них с возлюбленным теплые отношения. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда Тоня Матвиенко погружается в работу, иногда певице кажется, что муж не уделяет достаточно внимания. Как говорит исполнительница в интервью kp.ua, тогда она может Мирзояну выдать ту или иную претензию. Артистка отметила, что ей главное чувствовать себя нужной, интересной и любимой.

"Я не всегда хочу, чтобы было такое состояние постоянного медового месяца. Иногда оно мне и не нужно. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо". Но иногда могу выдать какую-то претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?". Если я чувствую, что мужчина меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне с ним жить. Я хочу, чтобы я была интересна мужчине", - поделилась артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однако пара быстро преодолевает все проблемы в отношениях. Тоня Матвиенко говорит, что они договорились обо всем говорить друг другу. Поэтому, когда влюбленным чего-то не хватает, им достаточно просто это озвучить. Как отметила певица, муж всегда знает, как ей угодить и как улучшить настроение.

"Он знает, чем мне угодить. И как только перестает такие вещи делать, мне как-то некомфортно. Как я уже сказала, есть разные периоды, разное настроение. Бывает, мне этого очень хочется, я в этом нуждаюсь. Бывает, когда мне не нужно, и я просто не обращаю на это внимание. Но потом включаюсь и говорю, что не так. Мы поняли, что лучше говорить, чего тебе не хватает", - заверила артистка.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко праздновала день рождения дочери. Певица показывала, как с праздником поздравляла заметно подросшую Нину.

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