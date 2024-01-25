Тоня Матвиенко выставила на аукцион драгоценное кольцо покойной мамы

Ведущая проекта "Ближче до зірок" Натали Солоник сообщила, что певица Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион драгоценное кольцо покойной мамы Нины Митрофановны.

Как рассказала Солоник в своем Instagram, в канун Нового года телеканал ТЕТ совместно с проектом провел благотворительное мероприятие. В настоящее время ведущие "Ближче до зірок" подхватили инициативу и объявили аукцион, благодаря которому планируют собрать средства на FPV дроны для украинских военных, которые защищают Украину от оккупантов на южном направлении.

Один из лотов для аукциона передала певица Тоня Матвиенко. Исполнительница предлагает приобрести серебряное кольцо Нины Митрофановны, которой не стало в начале октября прошлого года.

Кольцо Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Это кольцо для меня очень дорого. Я надеюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому, и я знаю, что мама – тоже. Мама была бы счастлива, если бы это кольцо принесло Украине пользу. Слава ВСУ! Слава Украине", — прокомментировала Матвиенко.

Кольцо Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Желающие получить кольцо Нины Матвиенко должны задонатить сумму от 100 гривен на сбор на дроны для украинских защитников.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко ездила с благотворительной инициативой в ОАЭ. Исполнительница призналась, чем именно занималась в Дубае.

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