Тоня Матвиенко замиксовала пение звездной мамы в новом треке

Артистка посвятила маме новую композицию.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно очаровала редким семейным фото с отдыха, порадовала фанов аудионовинкой.

Так, артистка представила работу, которую посвятила своей маме Нине Митрофановне Матвиенко, песня получила название "Нина Матвиенко". Как призналась Тоня, на создание этой композиции ее вдохновил один хит.

"Вдохновившись треком Duck Sauce — Barbra Streisand, решила посвятить трек маме "Нина Матвиенко". Благодарна каждому, кто внес свой вклад и свое творчество в эту работу. На видео вся моя семья и я", — прокомментировала трек Тоня.

Поклонники признались, что в восторге от этой работы:

Нина Матвиенко — космос!

Талант! Красавица! Наша гордость

Как же круто! Такие эмоции

Очень красивый, трогательный клип! Вплоть до "мурашек" по коже

Напомним, в марте этого года Тоня Матвиенко архивными фото родителей поздравила их с "золотой свадьбой". Супруги вместе уже 50 лет.

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