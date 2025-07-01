Тоня Матвиенко заявила об избиении в такси и обратилась в полицию: "Ударил в голову"

Тоня Матвиенко

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Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о жутком инциденте с ее избиением в такси.

Артистка утверждает, что стала жертвой физического нападения со стороны водителя и уже обратилась в полицию с заявлением. На своей официальной странице в Instagram Матвиенко отметила, что это случилось 30 июня. Она подробно описала шокирующие подробности поездки, которая началась с грубости водителя, игнорирования ее просьб и закончилась избиением прямо на улице. Более того, Тоня вынуждена была открыть дверь на ходу, чтобы заставить авто остановиться.

"30 июня я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью. Сначала игнор на просьбу, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира. Ситуация в дальнейшем переросла в абсолютный неадекват в разговоре, и я попросила остановить машину даже не доехав до финальной точки маршрута – он отказал. Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью", — ошеломила певица.

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Пост Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Артистка отметила, что на месте не было камер наблюдения или очевидцев, а таксист, по ее словам, имеет свою версию событий. В то же время заявление в полицию уже подано, и сейчас певица ожидает официального расследования.

"Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком! Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", — рассказала звезда.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева рассказала о пережитой аварии и как инцидент изменил ее.