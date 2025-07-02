Тоню Матвиенко избил таксист: полиция задержала мужчину

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Полиция задержала водителя такси, который избил украинскую певицу Тоню Матвиенко.

Инцидент случился 30 июня около 15:00 на столичном Печерске. Исполнительница обратилась в полицию и пожаловалась на водителя такси, с которым у нее произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ее. Правоохранители отреагировали.

Полиция Киева сообщает, что личность водителя быстро установили. Им оказался 63-летний местный житель. Мужчину задержали. Сейчас ведется расследование уголовного производства, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины - побои и истязания.

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Полиция задержала мужчину, который напал на Тоню Матвиенко / © kyiv.npu.gov.ua

Если вину мужчины докажут, то ему грозит или штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов, или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, Тоня Матвиенко шокировала, что стала жертвой избиения. Артистка рассказала, что воспользовалась услугами такси одной из служб. Во время поездки водитель спровоцировал конфликт, что певица просила остановить авто, не доехав до конечной точки. Мужчина отказал, поэтому Матвиенко пришлось открывать дверь на ходу. После этого водитель остановился, но на этом конфликт не закончился. Таксист вышел из авто и ударил Тоню Матвиенко сначала в голову, а затем в плечо.