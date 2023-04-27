ТОП-10 интересных фактов о турецком сериале "Неверный": хейт актеров из-за ролей и проблемы с цензурой

На телеканале "1+1 Украина" состоялась премьера турецкого сериала " Неверный " (Sadakatsiz), в основе сюжета которого лежит история супружеской измены и мести.

Главная героиня по имени Асие имеет мужа Волкана. Она очень любит своего избранника, но после того, как нашла на шарфе возлюбленного пряди чужих женских волос, в ее сердце поселилось недоверие. Женщина то и дело прокручивает в голове сценарий того, что она будет делать в случае, если муж ее изменяет. Но даже не может представить, с каким трудом ей придется столкнуться в ближайшем будущем. Асие понимает, что живет в паутине лжи, а когда всплывают подробности измены, ее жизнь рушится и она посвящает себя мести.

Кадр из сериала "Неверный"

ТОП-10 интересных фактов о сериале "Неверный", которые могли не знать телезрители "1+1 Украина":

Исполнительница главной роли Джансу Дере знакома поклонникам турецких сериалов, как наложница Султана Сулеймана и соперница Хюррем-Султан из известного сериала "Великолепный век. Роксолана".

Кадр из сериала "Неверный"

Джансу призналась, что Асия, чей образ она воплотила в ленте, немного утомила ее за время съемок, но актриса все равно считает своего персонажа очень отзывчивой и доброй женщиной, которая делает все для своего счастья.

Сериал "Неверный" очень популярен в Турции и за пределами страны. Но особый фурор сериал произвел в Испании, став в 2020 году наиболее пересматриваемым зарубежным шоу.

Джанер Джиндорук, исполнивший роль мужа Ассии Волкана, считает, что он прекрасно справился со своей ролью, но при этом актер заявил, что осуждает тех мужчин, которые ведут такой образ жизни. После некоторых сцен в соцсетях на актера посыпались отрицательные комментарии, ведь большинство телезрителей не смогли разделить роль Джанера и его личную жизнь. Актриса Мелис Сезен также столкнулась с критикой из-за того, что на экране была любовницей Джанера.

Кадр из сериала "Неверный"

"Неверный" является турецким ремейком британского психологического триллера "Доктор Фостер".

Сериал "Неверный" столкнулся с проблемой цензуры. Турецкому государственному агентству по мониторингу, регулированию и санкционированию радио- и телевизионных передач не понравились отношения супругов. Создателям удалось убедить агентство в том, что сериал следует оставить таким, какой он есть для того, чтобы зрители поняли мотивы дальнейшего поведения героев.

Кадр из сериала "Неверный"

Во время съемок первых серий стало известно, что актриса Озге Оздер беременна. В последних месяцах беременности стилистам сериала было трудно прятать интересное положение актрисы.

Съемки сериала проходили в Стамбуле и Текирдаге.

Существует корейская версия сериала под названием "Мир женатой пары" или "Жизнь в браке".

Сериал с первой серии понравился зрителям, поэтому авторы решили продлить его на второй сезон, ведь рейтинги каждой серии в Турции колебались между 10 и 11 процентами.

Новый турецкий сериал "Неверный" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в главных ролях – Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Мелисс Сезен. Сериал был номинирован на 7 наград премии "Золотая бабочка-2021" в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и другие, а также в двух номинациях этой же премии 2022 года. Сериал был адаптирован в нескольких странах, среди которых Великобритания, Франция, Индия, Южная Корея, Филиппины и другие.

Смотрите сериал "Неверный" по будням в 17:10 на телеканале "1+1 Украина".

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