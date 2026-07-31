Топ-10 самых завидных холостяков Украины: Барских, Тополя, Бадоев и другие, чьи сердца свободны

Макс Барских, Тарас Тополя, Алан Бадоев

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Украинский шоу-бизнес богат не только громкими романами и свадьбами, но и знаменитыми мужчинами, которые регулярно разбивают сердца тысячам поклонниц.

Они собирают полные залы, покоряют экраны, возглавляют музыкальные чарты и остаются одними из самых обсуждаемых мужчин страны. За их личной жизнью внимательно следят, а каждый новый совместный выход или загадочный пост мгновенно порождает слухи о романе. Одни открыто признаются, что пока не готовы к новым серьёзным отношениям, другие искусно оберегают свою частную жизнь, лишь подогревая интерес к себе.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала самых завидных холостяков украинского шоу-бизнеса, чьи сердца официально остаются свободными или же их романтический статус до сих пор окутан тайной.

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Тарас Цимбалюк

После яркого участия в шоу «Холостяк» личная жизнь Тараса Цимбалюка стала одной из самых обсуждаемых тем украинского шоу-бизнеса. В последние месяцы актеру всё чаще приписывают роман с коллегой Еленой Светлицкой. Звёзд замечали вместе на публикациях друзей, а также регулярно видят вместе на досуге. Впрочем, сами актеры не подтверждали отношений, поэтому их связь остается предметом слухов. Именно поэтому артист уверенно продолжает возглавлять список самых популярных холостяков среди звезд.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Владимир Дантес

После развода с Надеждой Дорофеевой и разрыва отношений с Дашей Кацуриной личная жизнь певца по-прежнему вызывает интерес у поклонников. Недавно Дантесу снова стали приписывать новый роман, однако никаких официальных подтверждений артист не давал. Между тем его харизма, чувство юмора и открытость давно сделали артиста фаворитом не только среди поклонниц, но и среди коллег, которые нередко шутят о желании «захватить» такого завидного жениха.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Макс Барских

Певец уже много лет остается одним из самых желанных мужчин украинского шоу-бизнеса. Барских редко говорит о личной жизни и почти не показывает её публике. Правда, в последнее время артист интриговал поклонников намеками на то, что его сердце, возможно, занято. Впрочем, подробностей он не раскрывал, поэтому поклонницы не теряют надежды.

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Тарас Тополя

После развода с Еленой Тополей певец признался, что пока не готов к новым серьёзным отношениям и не спешит строить новую любовную историю. Однако лидер группы «Антитіла» вполне заслуженно попадает в список самых завидных холостяков страны, ведь наступит момент, когда его сердце всё же растает.

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Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Алексей Дурнев

Личная жизнь звезды уже не первый год остается загадкой для поклонников. В разное время блогеру и ведущему приписывали романы с блогершами Дашей Кубик и Дашей Майоровой, однако ни один из этих слухов он так и не подтвердил. Дурнев и сейчас предпочитает держать свою личную жизнь подальше от публичности, что только подогревает интерес к его персоне.

Алексей Дурнев / © instagram.com/aleksey_durnev

MELOVIN

Артист всегда был откровенен с поклонниками в важных вопросах, но личную жизнь предпочитает держать в тайне. После разрыва со своим женихом певец не скрывает, что в его личной жизни произошли изменения. MELOVIN откровенно рассказывал, что вновь открыл для себя мир знакомств: регистрировался на различных платформах, ходил на свидания и неоднократно делился курьезными историями о неудачных встречах. В то же время о новых серьёзных отношениях певец не сообщал, поэтому его сердце до сих пор остаётся одним из самых желанных среди украинских звёзд.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Алан Бадоев

Один из самых успешных клипмейкеров страны уже давно считается одним из самых харизматичных мужчин украинского шоу-бизнеса. После развода Алан Бадоев не сообщал о новом серьёзном романе, хотя его имя как завидного жениха громко звучит в светских хрониках. Сам режиссёр традиционно не комментирует слухи.

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Никита Добрынин

После развода с Дашей Квитковой ведущий стал одним из самых обсуждаемых мужчин украинского медиапространства. Ему регулярно приписывают новые романы, однако сам Добрынин не заявлял о серьезных отношениях. Поэтому поклонницы не перестают мечтать о шансе завоевать его сердце.

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Никита Добрынин

Коля Серга

После начала полномасштабной войны Коля Серга почти полностью посвятил себя службе в рядах ВСУ и культурным инициативам в поддержку военных. Личную жизнь артист не афиширует, хотя время от времени ему приписывают романы. Сам музыкант никаких отношений публично не подтверждал и предпочитает оставлять личную жизнь в стороне. Харизматичный, успешный и с четкой гражданской позицией, Серга остается одним из самых завидных холостяков.

Коля Серга / © instagram.com/thekolya

Александр Терен

Ветеран войны и главный герой шоу «Холостяк» также остается одним из самых обсуждаемых мужчин страны. В частности, ему приписывали роман с блогершей Еленой Мандзюк, однако ни один из них этого не подтвердил. Впоследствии Терен впервые показал публике новую возлюбленную, но и эти отношения закончились разрывом. Поэтому на данный момент он официально остается одним из самых завидных холостяков украинского шоу-бизнеса.

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала, как выглядели трансгендерные и небинарные дети звезд до и после каминг-аута. В Голливуде немало знаменитых семей всё чаще открыто рассказывают о новой идентичности своих детей.

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