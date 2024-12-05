Топ артистов и песен 2024 года: Spotify назвал, кого украинцы больше всего слушали

Известная стриминговая платформа Spotify подвела музыкальные итоги 2024 года.

Платформа назвала самых популярных артистов и песни. В частности, в этом году открытием для украинцев стала певица Klavdia Petrivna. Именно она есть в списке артистов, песни которых часто включали. Также в топах есть и Надя Дорофеева.

Что касается мирового рейтинга, то его лидеры почти из года в год остаются неизменными. Первую строчку, ожидаемо, заняла Тейлор Свифт.

Самые известные украинские артисты

Klavdia Petrivna KRBK "Скрябин" Надя Дорофеева YakTak

YakTak

Кстати, что касается KRBK – это киевский рэпер. Несмотря на войну в Украине, он продолжает выпускать русскоязычные треки.

Самые известные украинские песни

alyona alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала" Klavdia Petrivna – "Знайди мене" Chico, Qatoshi, 100лица – "Покохай мене" Надя Дорофеева, Lebiga – "А я все плакала"

Самые известные артисты в мире

Тейлор Свифт The Weeknd Bad Bunny Drake Билли Айлиш

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Что интересно, в прошлом году рейтинг самых известных артистов в мире выглядел почти так же. В списке тогда лишь не было Билли Айлиш.

Самые известные песни в мире

Сабрина Карпентер — Espresso Бенсон Бун - Beautiful Things Билли Айлиш — BIRDS OF A FEATHER FloyyMenor и Cris Mj — Gata Only Тедди Свимс — Lose Control

Напомним, недавно издание Billboard назвало имена величайших артистов в стиле поп. Первое место заняла довольно скандальная певица.

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