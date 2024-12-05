Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Топ артистов и песен 2024 года: Spotify назвал, кого украинцы больше всего слушали

Топ артистов и песен 2024 года: Spotify назвал, кого украинцы больше всего слушали

Klavdia Petrivna, Тейлор Свифт

Стриминговая платформа составила рейтинг.

Известная стриминговая платформа Spotify подвела музыкальные итоги 2024 года.

Платформа назвала самых популярных артистов и песни. В частности, в этом году открытием для украинцев стала певица Klavdia Petrivna. Именно она есть в списке артистов, песни которых часто включали. Также в топах есть и Надя Дорофеева.

Что касается мирового рейтинга, то его лидеры почти из года в год остаются неизменными. Первую строчку, ожидаемо, заняла Тейлор Свифт.

Самые известные украинские артисты

  1. Klavdia Petrivna
  2. KRBK
  3. "Скрябин"
  4. Надя Дорофеева
  5. YakTak
YakTak / ©
YakTak

Кстати, что касается KRBK – это киевский рэпер. Несмотря на войну в Украине, он продолжает выпускать русскоязычные треки.

Самые известные украинские песни

  1. alyona alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria
  2. Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала"
  3. Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  4. Chico, Qatoshi, 100лица – "Покохай мене"
  5. Надя Дорофеева, Lebiga – "А я все плакала"

Самые известные артисты в мире

  1. Тейлор Свифт
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. Drake
  5. Билли Айлиш
Билли Айлиш / © Associated Press
Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Что интересно, в прошлом году рейтинг самых известных артистов в мире выглядел почти так же. В списке тогда лишь не было Билли Айлиш.

Самые известные песни в мире

  1. Сабрина Карпентер — Espresso
  2. Бенсон Бун - Beautiful Things
  3. Билли Айлиш — BIRDS OF A FEATHER
  4. FloyyMenor и Cris Mj — Gata Only
  5. Тедди Свимс — Lose Control

Напомним, недавно издание Billboard назвало имена величайших артистов в стиле поп. Первое место заняла довольно скандальная певица.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация