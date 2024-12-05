Топ артистов и песен 2024 года: Spotify назвал, кого украинцы больше всего слушали

Стриминговая платформа составила рейтинг.
Известная стриминговая платформа Spotify подвела музыкальные итоги 2024 года.
Платформа назвала самых популярных артистов и песни. В частности, в этом году открытием для украинцев стала певица Klavdia Petrivna. Именно она есть в списке артистов, песни которых часто включали. Также в топах есть и Надя Дорофеева.
Что касается мирового рейтинга, то его лидеры почти из года в год остаются неизменными. Первую строчку, ожидаемо, заняла Тейлор Свифт.
Самые известные украинские артисты
- Klavdia Petrivna
- KRBK
- "Скрябин"
- Надя Дорофеева
- YakTak
Кстати, что касается KRBK – это киевский рэпер. Несмотря на войну в Украине, он продолжает выпускать русскоязычные треки.
Самые известные украинские песни
- alyona alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria
- Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала"
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лица – "Покохай мене"
- Надя Дорофеева, Lebiga – "А я все плакала"
Самые известные артисты в мире
- Тейлор Свифт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Билли Айлиш
Что интересно, в прошлом году рейтинг самых известных артистов в мире выглядел почти так же. В списке тогда лишь не было Билли Айлиш.
Самые известные песни в мире
- Сабрина Карпентер — Espresso
- Бенсон Бун - Beautiful Things
- Билли Айлиш — BIRDS OF A FEATHER
- FloyyMenor и Cris Mj — Gata Only
- Тедди Свимс — Lose Control
Напомним, недавно издание Billboard назвало имена величайших артистов в стиле поп. Первое место заняла довольно скандальная певица.
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