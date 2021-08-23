Топ знаковых песен для Украины от "Диких танцев" Русланы до "Путин ху*ло" от народа

Топ знаковых песен для Украины от "Диких танцев" Русланы до "Путин ху*ло" от народа

Дню Независимости нашей страны посвящается.

В этом году Украина празднует свой 30-й день рождения.

Накануне Дня Независимости нашей Родины редакция сайта ТСН.ua вспомнила, какие песни в свое время стали знаковыми и внесли определенный вклад в развитие государства.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг знаковых песен для Украины.

Песня "Гімн України", 1863 год

Начать наш рейтинг необходимо с главной для государства композиции — "Гимна Украины".

В 1862 году Павел Чубинский написал стихотворение "Ще не вмерла Україна", а в следующем году Михаил Вербицкий написал для него музыку.

Слова гимна неоднократно вызывали бурю обсуждений. В частности, сомнения вызвали слова песни. Некоторые уверены, что они стали пророческими для судьбы Украины. Неоднократно гимн предлагали изменить на песню Петриненко "Україна", или же заменить в самой песне некоторые слова, например вместо "Ще не вмерла України" на "Буде жити Україна".

Тарас Петриненко, песня "Україна", 1986 год

Легендарный украинский композитор и певец Тарас Петриненко в далеком 1986 году создал песню "Україна", которая звучит в сердцах миллионов украинцев и в наше время.

Эта песня стала своеобразным неофициальным гимном страны. Во время бурных событий на Майдане композиция будто приобрела новую жизнь, ведь многие послушав ее, восприняли текст по-новому. Кстати, сам Петриненко неоднократно поддерживал революционеров на Майдане своими песнями, в том числе и "Україной".

Группа "Вопли Видоплясова", песня "Весна", 1996 год

Украинский коллектив "ВВ" и его неизменный создатель и солист Олег Скрипка с песней "Весна", которая была выпущена в 1996 году, ворвались в украинский шоу-бизнес как вихрь.

Выход этой композиции ознаменовал собой возрождение украинской рок-культуры, локомотивом которой стали такие группы как "Братья Гадюкины", "Скрябін", "Мертвий Півень" и т.д.

Группа "Скрябін" и Ирина Билык, песня "Мовчати", 2003 год

Украинская группа "Скрябін", которую возглавлял покойный Кузьма Скрябин, выпустил немало знаковых хитов. Да и сам солист, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, был настоящим патриотом. Звезда получил всенародную любовь за свою откровенность и то, что не боялся высказывать свои мысли. В 2003-м Кузьма записал мегахит с певицей Ириной Билык — "Мовчати".

Этот трек до сих пор обожают слушатели.

Руслана, песня Wild Dances, 2004 год

Певица, а ныне отчаянная активистка, Руслана в 2004 году заставила весь мир говорить об Украине. Артистка приняла участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2004" и одержала победу с песней Wild Dances.

Заметим, что в 2004 году Украина во второй раз в истории песенного конкурса появилась на сцене "Евровидения" и сделала это ярко. Тогда Руслана покорила Европу своим диким образом "украинской амазонки" и не менее впечатляющими танцами с балетом. Звезда выложилась на все 100%. Об Украине узнали в каждом европейском городе, а Руслана стала героем для своей страны.

Александр Пономарев, песня "Варто чи ні", 2004 год

Песня Александра Пономарева "Варто чи ні" — одна из самых известных композиций звезды. Ее знаменитость написал в 2004 году. На трек записано немало каверов. Впрочем, голос и лиричность автора, пожалуй, никому не удалось переплюнуть.

Группа "Гринджолы", песня "Разом нас багато", 2005 год

Следующая композиция, которую запомнила история Украины, тоже связана с "Евровидением".

После феерической победы Русланы следующими представлять страну выпала возможность группе "Гринджолы". На волне оранжевой революции ребята записали композицию, которая должна была стать воинствующим хитом.

И хотя песня "Разом нас багато" таковой не стала, слова композиции почти каждый украинец помнит до сих пор. По крайней мере, припев.

Группа "Океан Эльзы", песня "Без бою", 2005 год

Культовая украинская группа "Океан Эльзы" во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком является неотъемлемой частью истории независимой Украины. Группа была создана в 1994 году и за свое существование написала столько легендарных и любимых не только украинцами песен, что каждую можно рассматривать как знаковую.

Мы же возьмем во внимание композицию "Без бою", написанную в марте в 2005-м. Эта песня стала своеобразным гимном на революционном Майдане, а строки из хита цитировал во время заседания Верховной Рады тогда еще премьер-министр Украины Арсений Яценюк. А на телефонах многих бойцов в зоне АТО композиция стояла рингтоном телефона.

Группа "ТІК", песня "Люби ти Україну", 2013 год

Коллектив "ТІК" во главе с Виктором Бронюком свое время завоевал людей веселыми и несколько глупыми песенками.

Однако с началом событий на Майдане группа удивил поклонников, выпустив песню "Люби ти Україну". Особого внимания заслуживает клип на композицию, который отражает реалии современной Украины.

В видео главную роль играет настоящий казак, который с болью и возмущением наблюдает за всем, что происходит в государстве — обнаженная девушка с хлебом-солью, напоминающая активистку FEMEN, костер, в котором догорает книга с истории Украины, священник, который садится в Lexus.

Украинские журналисты, песня "Витя, чао", 2013 год

Революционный хит "Витя, чао" о экс-президенте Украины Викторе Януковиче, созданный группой украинских журналистов, стал мегапопулярным в Сети. В основу песни положено мелодию популярной итальянской народной песни "Белла Чао", популярной во времена Второй мировой войны среди участников движения Сопротивления в Италии.

На самом деле, песенка веселая, если бы не была такой грустной. Ведь в клипе на композицию присутствовали известные кадры официальных визитов Януковича и падения на него венка у Мемориала Вечной Славы; показано как "Беркут" бьет лежачих людей и фотографа, который продолжает снимать.

Эти видео меняются короткими видеосюжетами рукопожатия с Путиным, как Янукович бегает в своем дворе по пеньках, не может вылезти из кресла во время игры футбольной сборной Украины, танцует с Акимовой.

Группа "Ляпис Трубецкой", песня "Воины света", 2014 год

Солист белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок неоднократно поддерживал Украину и осуждал действия российского президента Путина.

А в марте в 2014-м коллектив выпустил песню "Воины света", которая полюбилась многим украинцам.

Футбольные болельщики, песня "Путин — х*йло!", 2014 год

Очень короткая, но жизнеутверждающая песенка про Путина, которую придумали футбольные болельщики, едва появившись, сразу нашла множество сторонников.

Авторство композиции трудно установить, однако впервые она прозвучала на совместном марше фанатов "Металлиста" и "Шахтера" в конце марта в 2014-м. Впоследствии, песню подхватили фаны других футбольных клубов, в частности "Динамо", "Десны", "Карпат", "Ворсклы" и др. Песня "Путин — х*йло!" приобрела популярность после российской интервенции в Украине в 2014-м среди противников политики.

Впоследствии, композицию на своих концертах начали перепевать украинские исполнители, в частности группы "Друга ріка" и Mad Heads XL.

Более того, песенка звучала далеко за пределами Украины. Так, свою версию "Путин — х*йло!" исполняли в Болгарии, Польше, Италии, США и даже в России.

Тина Кароль и участники шоу "Голос.Діти", песня "Україна — це ти", 2015 год

Певица Тина Кароль записала первый детский украинский гимн вместе со своей командой в шоу "Голос.Діти". Трогательная песня увидела свет в 2015 году. Также впоследствии текст песни включили в школьные хрестоматии по литературе для 1-2 класса.

Джамала, песня "1944", 2016 год

Имя певицы Джамалы в 2016 году звучало во всем мире. Звезда стала участницей 61-го песенного конкурса "Евровидение" и победила с песней "1944".

Тогда Украина во второй раз в истории международного конкурса победила. Главным содержанием песни есть память о страшных трагедиях прошлого, во избежание их в будущем. Композицию исполнительница посвятила, в частности, депортации крымскотатарского народа.

Группа Go_A, песня "ШУМ", 2021 год

Украинская электро-фолк-группа Go_A в 2021-м представляла Украину на "Евровидении".

Группа феерично выступила с песней "ШУМ". Впервые за всю историю участия нашей страны в конкурсе прозвучала песня исключительно на украинском. Несмотря на то, что европейцы и весь мир не знает нашего языка, композиция ворвалась в мировые чарты и полюбилась миллионам слушателям. В частности, группа вошла в престижный список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку. Это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг за всю историю.

Напомним, режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик рассказала, как будут украшать сцену для праздничного перформанса, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Со списком артистов, которые выступят на стадионе, вы можете ознакомиться в материале.

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