Тополя нецензурным жестом послал бизнесмена, который судился с "Антителами" и требовал более миллиона грн

Лидер группы "Антитіла", украинский певец Тарас Тополя рассказал о завершении судебного дела в отношении луцкого предпринимателя Сергея Лапковского.

Как известно, Лапковский в 2012 году зарегистрировал патент на "способ настройки параметров музыкальной композиции". И после этого он со своими соратниками подал иск в суд против "Антитіл". Бизнесмен требовал от коллектива более миллиона гривен за якобы незаконное использование в песнях его патента, предполагавшего сочетание определенных музыкальных тональностей и темпов.

В свою очередь, "Антитіла" обратились в суд с просьбой отменить абсурдное патентное право. Они отметили, что "патентные тролли" воспользовались несовершенствами в законодательстве и просто решили нажиться. Схема их проста – создать патент на то, что веками уже существовало. В результате, группа таки победила и обязала Лапковского оплатить им компенсацию в размере 50 тыс. грн. Мужчина подал апелляцию, но в ноябре прошлого года судья закрыл дело в пользу "Антитіл".

Тарас Тополя обратился к Сергею Лапковскому / Фото: instagram.com/tarastopolia

В итоге, длительная судебная тяжба между группой и бизнесменом прекращена. Однако окончательную точку Тарас поставил сегодня, 20 января. В своем Instagram музыкант опубликовал фото, где показывает нецензурный жест и резко обращается к Лапковскому. Кроме того, артист показал скриншот как доказательство того, что патент признан официально недействительным.

Патент Сергея Лапковского признан недействительным / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Этим фото передаю последний привет мошеннику Лапковскому. Патент "на ноты", с которым он набросился на "Антитіла" и хотел в дальнейшем кошмарить украинских создателей музыки, отменен окончательно. Точка", — подытожил Тополя.

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