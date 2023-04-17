Топольский жестко раскритиковал друга детства Демина, с которым прекратил общаться

Герой реалити-шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский впервые прокомментировал их серьезную ссору с другом детства и кумом Славой Деминым.

Как объяснил бизнесмен в Instagram-stories, именно ведущий стал причиной того, что они перестали общаться. Якобы Слава не мог порадоваться достижениям Алекса, а вот проблемам – наоборот.

Алекс Топольский высказался о Славе Демине / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Знаете, кто всегда будет пытаться догнать в вашей жизни? Бывшие — друзья, любовники, которые кричат, что любили вас. Почему? Да просто их раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо! Кто же еще так искренне и открыто проблемам, которые возникают у тебя, как не твой бывший друг", — заявил бизнесмен.

Алекс Топольский высказался о Славе Демине / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Отметим, Алекс Топольский и Слава Демин дружили с детства и даже стали кумовьями. Однако после участия бизнесмена в "Холостяке-12" их дружба подошла к концу. Как объяснил Демин, они с Топольским перестали общаться из-за разных взглядов на жизнь и отношения между людьми.

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