Тополя показал символическую вещь, уцелевшую после разрушения ракетой его квартиры: "Купил за боевые"

Тарас и Елена Тополи

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя показал символическую вещь, уцелевшую после того, как российская ракета разнесла его дом.

В ночь на 23 июня страна-агрессор в очередной раз обстреляла Киев. Баллистическая ракета попала в дом, расположенный напротив жилья Тараса Тополи. Квартира артиста была полностью уничтожена. Как отметил исполнитель, уцелели только стены, и те частично.

Однако, как оказалось, целой осталась еще одна особенная вещь. После разрушения над домом до сих пор развевается сине-желтый флаг, который Тараса Тополя купил на свои первые боевые средства. Артист приобрел знамя, когда служил на Харьковщине. Соседи и знакомые установили его над домом. И вот, несмотря на ужасный обстрел, флаг Украины продолжает развеваться.

Пост Тараса Тополи / © instagram.com/tarastopolia

"Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил на Харьковщине. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим!" - подчеркнул артист.

Напомним, недавно участники группы "Антитела" приезжали к разбитой квартире Тараса Тополи, чтобы поддержать своего коллегу. Артисты показывали, как выглядит его дом после обстрела.