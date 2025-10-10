Тополя показала, как выглядит жилье после разрушения ракетой, и поделилась деталями страшной ночи

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя вспомнила ужасную ночь обстрела, который произошел в июне 2025 года.

В результате вражеского обстрела была разрушена квартира артистки, а ночь трагедии, по словам певицы, была одной из самых страшных в ее жизни. В тот вечер артистка ночевала в детской комнате. К ней пришел брат Руслан с сыном Иваном.

"Сначала была первая тревога — мы уже были наготове. А когда началась вторая, даже", — вспомнила Елена в проекте "По хатах".

Квартира Елены Тополи / © скриншот с видео

Звезда рассказала, что вернулась из Львова после двух насыщенных дней и была крайне истощена. По словам Тополи, сначала она отговаривала брата приезжать, ведь очень устала и единственное, чего она хотела — хорошо отдохнуть. Однако Руслан не послушался и все равно приехал увидеться с родным человеком.

"Был в 3:20 отбой. Я уже засыпала, когда Руслан сказал, что хочет заехать буквально на десять минут поговорить. Мы долго разговаривали, и я уснула прямо за столом, потом пошла в детскую и глубоко уснула. Через 20 минут началась вторая тревога — и уже через 20 секунд был прилет. Мы ничего не могли понять, волна была очень мощная", — вспомнила певица.

После взрыва Елена с семьей выбежала на улицу. Они увидели, как обломки сыпались с верхних этажей, а дым окутывал двор. Знаменитость подчеркнула, что именно тогда осознала ценность человеческой жизни. Несмотря на пережитое, Тополя не теряет силы духа и благодарит ВСУ за каждый день, когда можно проснуться живыми.

"Это был шок, я тогда осознала, насколько хрупка жизнь", — добавила артистка.

Квартира Елены Тополи / © скриншот с видео

