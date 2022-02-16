Тополя, Положинский, Соболев: знаменитости, вступившие в терроборону Вооруженных Сил Украины

На фоне угрозы вторжения России в Украину звезды учатся территориальной обороне населения.

На фоне угрозы вторжения России в Украину и новостей о том, что РФ сосредоточила вдоль границы около 147 тыс. военнослужащих, украинцы готовятся к разным событиям.

В частности, они добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины и учатся территориальной обороне населения. Не остаются в стороне и звезды. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, подписавших договор с ВСУ.

Егор Соболев

Мужтелеведущей ТСН на 1+1 Марички Падалко, известный журналист Егор Соболев заключил контракт с территориальной обороной, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины, еще в прошлом году. Теперь он каждые выходные посещает тренировки.

Егор Соболев / https://1plus1.ua/

"Человек, говорят, ко всему привыкает. Поэтому влсхищаюсь всеми, кто сохраняет спокойствие и не паникует", – прокомментировала Маричка Падалко.

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками группы также вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

Вместе с Министерством обороны Украины они создали общий проект "Саме те ТрО", в котором пошагово покажут путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне.

"Сегодня украинцы становятся на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну. Мы готовы к сопротивлению. Присоединяйся!" – призвал Тополя.

Александр Положинский

Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский будет также служить в ВСУ. Артист подписал контракт с Вооруженными силами Украины и стал солдатом-резервистом территориальной обороны. Об этом он рассказал в своем Facebook и разместил фото с соответствующим документом.

facebook.com/sashko.polozhinsky

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ", – поделился знаменитость.

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