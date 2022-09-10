Тополя признался, чего больше всего боялся на фронте: "Страшное осознание, что ты должен заниматься этими вещами"

Музыкант Тарас Тополя недавно со своими побратимами вернулся с передовых позиций в Киев. Однако забыть ужасы пережитые на войне невозможно.

Лидер группы "Антитіла" рассказал, что было самым страшным во время его работы парамедиком на фронте.

"Самое страшное на войне – это авиация. Вертолет, отрабатываемый НУРСами (неуправляемая реактивная ракета – Ред.) сектор. Но, если из того, что непосредственно происходило рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее скорости звука и взрыв происходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя, что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь — хоп и исчезаешь" — рассказал Тополя в интервью Григорию Решетнику.

Тарас Тополя с Ярославом Пилунским / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист вместе со своим батальоном не раз видел такие истории. Кроме этого, рассказал Тарас, ему вместе с побратимами пришлось готовиться к химической атаке и ожидание этого момента вселяло нешуточный страх.

"Мы закупили костюмы химзащиты на весь батальон, противогазы, фильтры, атропин, антидот. Вообще было страшное осознание, что ты должен какого-то хрена в 21 веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что здесь сказать, времена такие страшные", — сказал музыкант.

Напомним, недавно мама Кузьмы Скрябина выразила свою поддержку Тарасу Тополе и поставила его в пример другим мужчинам.

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