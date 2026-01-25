Товарищ Винника раскрыл правду о его здоровье и почему звезда не смог служить: "Лицо было перекошено"

Роман Недзельский, Олег Винник

Музыкант и военнослужащий Роман Недзельский неожиданно поделился личными деталями о состоянии здоровья певца Олега Винника, его жизни за границей и попытках вступить в ряды ВСУ.

По словам Романа, его звездный товарищ не только помогал украинским военным с первых дней полномасштабной войны, но и серьезно пострадал из-за хейта. Недзельский рассказал, что Винник лично передавал помощь его батальону из Германии. Однако публичная критика сильно ударила по его здоровью. Военнослужащий утверждает, что Винник пережил два инсульта.

«С начала войны он один из первых помогал нашему батальону. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег — самодостаточный, я дважды был у него в Германии: ездил забирал машины и мы с ним виделись. Он очень тяжело пережил этот хейт. Олег получил один инсульт, потом второй. Я потом к нему приехал, чтобы он записал обращение к меценатам, а у него лицо было перекошено. Не хотел, чтобы люди его таким видели. И он восстановился за полгода», — рассказал Недзельский в интервью Наталье Влащенко.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Также Роман рассказал, что Винник серьезно рассматривал возможность службы в ВСУ. Ему даже предлагали присоединиться к «Культурному десанту», где уже служат известные артисты. Впрочем, по словам военного, в ВСУ в конце концов отказались от этой идеи из-за токсичного информационного фона вокруг певца.

«Еще год назад предлагал забрать к нам. У нас есть „Культурный десант“ при Министерстве обороны, и там все артисты, которые служат и могут выезжать. Это и „Бумбокс“, „Танок на Майдане Конго“, Женя Галич. Они собирают деньги на концертах за рубежом. Я сказал Олегу: „Я тебя заберу, мобилизуем, будешь военным“. И он так подумал и сказал: „Это будет прикольно. Я готов надеть форму“. Ну когда я переговорил со своими старшими офицерами, они мне сказали: „Уже столько негатива на него вылито, что для нас это токсично. Сказали кого угодно, только не Олега“», — поделился музыкант.

