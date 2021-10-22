Трагедии во время съемок фильмов: от убийства Болдуином до падения вертолета на Морроу

Трагедии во время съемок фильмов: от убийства Болдуином до падения вертолета на Морроу

Немало актеров погибли прямо во время съемок.

Голливуд и весь мир всколыхнула новость о том, что американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Также на съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch пострадал режиссер Джоэл Соуза. Мужчина находится в больнице.

Несмотря на то, что актерская деятельность далеко не самая экстремальная профессия в мире, звезды кинематографа нередко умирают прямо на площадке. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об актерах, которые умерли во время съемок.

Брэндон Ли

Брэндон Ли / Associated Press

Сын легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли — Брэндон — трагически скончался от выстрела, который должен был быть холостым. Инцидент произошел 31 марта в 1993 году во время съемок в фильме "Ворон", где Ли-младший играл рок-музыканта. Стрелял из револьвера 44 калибра актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев. Застрявшую в стволе заглушку не заметили члены съемочной группы и она вылетела во время выстрела холостым патроном. В результате она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Актер умер в тот же день, после 12 часов после выстрела, в возрасте 28 лет. Смерть признали несчастным случаем.

В общем, на съемках "Ворона", кроме смерти Ли, творилось что-то ужасное. Так, один из актеров получил тяжелые ожоги, другой серьезно поранил руку, а журналист, который писал о фильме, попал в автомобильную катастрофу.

Вик Морроу

возраст Морров / Associated Press

Американский актер и режиссер Вик Морроу трагически погиб 23 июля а 1982-м на съемочной площадке "Сумеречной зоны". Инцидент произошел во время съемок эпизода войны во Вьетнаме, где герой вместе с двумя детьми скрывался от американского вертолета. Впрочем, в результате взрыва пиротехники неожиданно оторвался хвост вертолета, из-за чего пилот не справился с управлением. Вертолет упал, убив 53-летнего Морроу и двух актеров-детей.

Фото с места трагедии / Associated Press

Как оказалось впоследствии, погибшие дети работали нелегально. Поэтому трагедия привела к длительному судебному разбирательству. Создателей сериала, включая Стивена Спилберга, вызвали в суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Однако, затем обвинения были сняты.

Джон-Эрик Хексам

Джон Эрик Гекса / Getty Images

26-летний Джон-Эрик Хексам погиб 12 октября в 1984 году во время работы над сериалом "Прикрытия". Во время одной из сцен актер в шутку приставил к виску пистолет, заряженный холостыми пулями, и нажал на курок. Холостой патрон, который был покрыт металлом, повредил череп звезды и вызвал кровоизлияние. Врачи пытались спасти ему жизнь, но тщетно. Родители Хексама пожертвовали его органы пациентам, нуждающимся в трансплантации.

Стив Ирвин

Стив Ирвин / Getty Images

Известный австралийский натуралист, актер и журналист Стив Ирвин умер 4 сентября в 2006 году. Звезда неоднократно рисковал своей жизнью, в частности, снимаясь в сериале "Охотник на крокодилов" со своей женой Терри, который и принес ему известность. Впрочем, во время работы над документальным сериалом "Смертельно опасные обитатели океана" Ирвин нырнул с аквалангом под воду, чтобы снять скатов у Большого Барьерного рифа. Стив получил смертельный удар ската-хвостокола в область сердца. Этот момент снял оператор.

Джон Риттер

Джон Риттер / Getty Images

Звезда фильмов "Трудный ребенок" и "Плохой Санта" Джон Риттер ушел из жизни в возрасте 55 лет 11 сентября в 2003-м. Знаменитости стало плохо во время съемок сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка". Актер пожаловался на боль в груди и потерял сознание. Актера быстро доставили в больницу, где он умер в тот же день от диссекции аорты. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти стала халатность врачей, которые поставили актеру с врожденным пороком сердца неправильный диагноз.

Джей Пикетт

Джей Пикетт / Getty Images

30 июля в этом году на съемочной площадке умер американский актер, известный по игре в сериалах "Декстер" и "Дни нашей жизни", Джей Пикетт. 60-летний знаменитость ушел из жизни во время работы над своим будущим фильмом "Долина сокровищ". Трагедия произошла, когда актер сидел на коне готовился к съемке сцены. Коллеги сразу вызвали "скорую", но спасти его, к сожалению, не удалось. У Джея случился сердечный приступ.

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