Трагическая смерть Лиама Пейна из One Direction: СМИ шокировали фото с комнаты отеля, откуда выпал певец

В Сети появились новые подробности трагической гибели экс-участника группы One Direction, певца Лиама Пейна.

В частности, журналисты издания Daily Mail опубликовали ряд фото из гостиничного номера 31-летнего артиста в Буэнос-Айресе, где он был накануне смерти. Так, на изображениях видны полностью разбитый экран телевизора и белый порошок с фольгой и другими подручными средствами на столе. Следствие установило, что вещество является медицинским средством для лечения эпилепсии, самопроизвольных мышечных спазмов и панических расстройств.

Более того, иностранные СМИ утверждают, что незадолго до смерти в правоохранительные органы поступила жалоба от мужчины, который сообщил об "агрессивном мужчине с подозрением на алкогольное или наркотическое опьянение, который разрушал свою комнату" в аргентинском отеле. Это подтверждает слухи о нестабильном психическом состоянии Лиама.

Отметим, о трагической гибели музыканта стало известно вечером 16 октября. Тело Лиама Пейна без признаков жизни было найдено возле гостиницы, куда он заселился в начале октября. Полиция констатировала смерть в результате несовместимых с жизнью травм, полученных от падения с третьего этажа балкона его номера. Дело продолжают расследовать.

Напомним, недавно бывшую невесту боксера Владимира Кличко заподозрили в возвращении к злоупотреблению наркотиками. Говорили, что знаменитость принудительно отправили на лечение в реабилитационный центр. Но сам спортсмен достаточно неоднозначно отреагировал на такие новости.

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