Трагический день в Херсоне: знаменитости отреагировали на массированный обстрел города оккупантами

Страна-агрессор Россия 3 мая массированно обстреляла Херсон. Весь день оккупанты выпускали снаряды по городу, а целями были мирные жители.

Утром захватчики попали в гипермаркет, который работал и в котором находились работники и посетители. После обеда россияне выпустили снаряды по железнодорожному вокзалу, попав в пассажирский поезд. Также оккупанты обстреляли магазин "АТБ", в результате чего есть жертвы. Поздним вечером в городе тоже звучали взрывы.

Россияне весь день убивали гражданских в Херсоне / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По состоянию на утро 4 мая Россия убила в Херсоне 23 мирных жителя, а 43 ранила.

Украинские знаменитости отреагировали на очередной террористический акт страны-агресока РФ, направленный против мирных людей. Звезды выразили соболезнования родным и близким погибших, поддержали пострадавших и в очередной раз напомнили миру, что Россия – страна преступников.

Настя Каменских

Исполнительница посоветовала, несмотря на печальные события, держаться и не падать духом. Россия своими регулярными обстрелами пытается деморализовать, однако нужно держаться вместе и верить в лучшее.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Сегодня день моего рождения, я очень благодарна вам за все поздравления. В который раз этот день я встречаю с болью из-за того, что переживают сейчас украинцы и наша страна. Вчерашние новости из Херсона, регулярные обстрелы – это просто настоящий ад. Я очень хочу попросить вас — держитесь, родные! Я тоже стараюсь это делать изо всех сил. Именно поэтому, несмотря на новости, которые разрывают изнутри, продолжаю петь и давать концерты. Хочу, чтобы вы знали, что в каждой своей улыбке на фото или на видео, я очень хочу отправить вам свою любовь и поддержку. Знаю, что вместе мы очень сильны. Я знаю, что мы все выдержим", – говорит Настя.

Светлана Тарабарова

Исполнительница в шоке, сколько горя и бед может принести одна страна. От таких новостей невозможно сдержать эмоции.

"Я просто хочу кричать…Как так может быть, как?" – возмутилась певица.

Светлана Тарабарова отреагировала на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/tarabarova

Леся Никитюк

Ведущая в очередной раз напомнила, что Россия – это террористическая страна, у которой нет никакого будущего. Также Леся выразила соболезнования родным и близким погибших в результате массированного обстрела.

"Это нация террористов. Мои соболезнования семьям погибших в Херсоне", — написала ведущая.

Леся Никитюк отреагировала на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наталка Денисенко

Актриса напомнила, что после всего того, что совершила Россия, украинцы никогда не простят россиян.

"От малейшего украинца мы будем помнить это! Не может быть прощения и понимания никого из россиян — без исключения", — отметила актриса.

Наталка Денисенко отреагировала на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Тарас Цымбалюк

Актер отметил, что Россия в очередной раз показала миру, на что она способна – терроризировать мирное население.

"Подлая и циничная Россия вновь показала миру свою антиморальную сущность. Херсон…", — написал актер.

Тарас Цымбалюк отреагировал на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Анна Кошмал

Актриса отметила, что после каждого российского преступления, совершенного против мирного населения, ее переполняют только одни эмоции.

"Херсон... Нет слов, только эмоции... Больно", — написала актриса.

Анна Кошмал отреагировала на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/smorkovkina

MamaRika

Исполнительница призвала держаться, ведь России еще недолго осталось. Страна-агрессор уже получает то, что заслуживает, и это только начало.

"Добралась к новостям...Херсон...Сколько это все будет еще продолжаться? Как людям после этого жить? Как с этим жить? Сколько искалеченных душ, а сколько уже на небе? Нервы на грани, как уже за**али! Просто дайте людям нормально жить у себя дома! Единственное, что дает сил – это осознание того, что они уже "пожинают плоды" своего же зла, и это только начало! Господь все видит, он все расставит на свои места, и каждый получит, чего заслуживает! Каждый! Держимся, родные! Должны! Кто, как не мы!" – отметила исполнительница.

MamaRika отреагировала на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/mamarika_official

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